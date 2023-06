Lesung in Düsseldorf Familiengeschichten von Dias inspiriert

Alexandra Wehrmann ist gebürtige Düsseldorferin und seit vielen Jahren in ihrer Heimatstadt als freie Journalistin tätig. 2014 startete sie den Blog „theycallitkleinparis.de“, der Menschen vorstellt, die zum kulturellen Leben in Düsseldorf beitragen. Seit 2016 organisiert sie Rundgänge in unbekannten Ecken Düsseldorfs unter dem Titel „Still loving Oberbilk & Co“. 2021 erschien ihr Buch „Oberbilk. Hinterm Bahnhof“ in Zusammenarbeit mit dem Fotografen Markus Luigs.