Ausstellung in der Architektenkammer Die graue Energie im Baubestand

Beispiele für den Erhalt von Bestand finden sich auch in den Fotos der Ausstellung. Zu sehen ist etwa das Mainzer Rathaus, das derzeit restauriert wird. Der Ratssaal wurde bis auf den Rohbau abgetragen – so kann das Gebäude trotz umfangreicher Arbeiten erhalten werden. Zugleich spielt auch provisorische Architektur in der Ausstellung eine Rolle. Fotos von Hütten von Aktivisten in Lützerath sind genauso zu betrachten wie provisorische Bauten, die im Ahrtal nach der Flut errichtet wurden. Viele weitere Themen, wie beispielsweise die Umwidmung von ehemaligen Kirchenräumen, werden in der Ausstellung ebenfalls angeschnitten.