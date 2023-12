Ausstellung über Selma Meerbaum-Eisinger in Düsseldorf 57 Gedichte voller Melancholie

Meerbaum-Eisinger orientiere sich an klassischen Vorbildern, arbeite mit Endreimen und folge weitestgehend den Gesetzen der Metrik, sagt Braun. In vielen Gedichten werde dabei die Bedrohungslage der Bevölkerung in Czernowitz deutlich. Damals sei dort rund jeder dritte Einwohner Jude gewesen. Den Texten wohnt eine melancholische Grundstimmung inne. Eines von ihren Gedichten trägt den Titel „Welke Blätter“. Darin schreibt Meerbaum-Eisinger: „Plötzlich hallt mein Schritt nicht mehr/ sondern rauschet leise, leise,/ wie die tränenvolle Weise,/ die ich sing', von Sehnsucht schwer.“