Ausstellung im NRW-Forum „Die Kleine“ zeigt Kunstwerke von Kindern

„Die Kleine“ bespielt dort das gesamte Obergeschoss. Viel Raum für die Präsentation sollte man meinen, doch „wir hätten noch viel mehr zeigen können, nur leider fehlte uns dann dafür der Platz“, bedauerte Felix Krämer, Generaldirektor des Kunstpalastes und des NRW-Forums bei der Eröffnung. Er erzählte, dass es über 100 Bewerbungen gab. „Wir haben die Auswahl tatsächlich nach dem Eingangsdatum getroffen“, verriet Krämer, bevor er den kleinen und großen Gästen den Aufgang in die erste Etage des NRW-Forums freigab und sie erstmals ihre Werke als Teil der großen Abschlussausstellung in Augenschein nehmen konnten. Jeder der Nachwuchskünstlerinnen und -künstler bekam dafür einen aufwendig gestalteten Katalog an die Hand, der noch einmal alle eingereichten Ideen vereint.