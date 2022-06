Forum Freies Theater in Düsseldorf : Antje Pfundtner sucht theaterbegeisterte Laien

Forum Freies Theater in Düsseldorf

Düsseldorf Für ihr aktuelles Stück „Wofür stehst du auf?“ sucht die Tanz-Company Antje Pfundtner in Gesellschaft (APiG) gemeinsam mit dem FFT Leute, die Lust haben in dem Stück mitzumachen.

Die renommierte Hamburger Choreografin Antje Pfundtner widmet sich seit einigen Jahren den Themenfeldern der Kommunikation, der Haltung einer Gesellschaft und der Zeit. Ausgangspunkt waren für sie Albrecht Dürers „Der Denker“ und sein Kupferstich „Melencolia I“. Mit ihrer Company „Antje Pfundtner in Gesellschaft“ entwickelte sie darauf basierend eine Trilogie, die sich aus verschiedenen Perspektiven den Gesetzmäßigkeiten von Zeit und Vergänglichkeit nähert.

Sitzen als Haltung hat dabei durchaus Potenzial, findet Pfundtner. Aufstehen aber auch. Deshalb dreht sich ihre aktuelle Produktion „Wofür stehst du auf?“, die sie in Kooperation mit dem Forum Freies Theater (FFT) realisiert, vor allem um diesen Aspekt. Darin geht sie der Frage nach, worin eigentlich die Motivation des Einzelnen begründet liegt, sich zu erheben und für etwas einzustehen. Denn Aufstehen hat ihrer Meinung nach etwas Unmittelbares. Sich erheben, bedeutet ins Handeln zu gehen, vielleicht sogar den Aufstand zu proben. Daran schließen sich allerdings Fragen an: Steht man allein auf oder besser gemeinsam? Und für was tritt man dabei ein?