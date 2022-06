Forum Freies Theater (FFT) in Düsseldorf : Antje Pfundtner probt mit neuen Komplizen

Die Hamburger Choreografin und ihr Team zeigen am 23. Juni „Sitzen ist eine gute Idee“ im FFT. Foto: Simone Scardovelli

Düsseldorf Für ihre Performance „Wofür stehst Du auf?“ hat die Tanz-Company Antje Pfundtner in Gesellschaft (APiG) Interessierte gesucht, die Lust haben, mit ihr gemeinsam auf der Bühne zu stehen. Jetzt traf sich die Gruppe zur ersten Probe im FFT.

Im Foyer des FFT trafen am Dienstagabend Menschen aufeinander, die sich an diesen Tag zum ersten Mal sahen, aber eine Gemeinsamkeit hatten: Sie alle waren dem Ruf von Antje Pfundtner und ihrer Tanz-Company „Antje Pfundtner in Gesellschaft“ – kurz APiG – gefolgt, sie bei dem Stück „Wofür stehst Du auf?“ zu unterstützen. Die Hamburger Choreografin suchte Komplizinnen und Komplizen, die Lust haben, einmal Theaterluft zu schnuppern. Begriffe wie Laien oder Hobby-Schauspieler, findet die Dramaturgin Anne Kersting, die seit 13 Jahren mit Antje Pfundtner zusammenarbeitet unpassend. „Wir sagen lieber Komplizinnen und Komplizen, weil sie nicht nur Teil der Performances sind, sie tragen auch Eigenes zum Ablauf bei“, erklärt Kersting.

Die Gruppe, die am Dienstagabend neugierig und erwartungsvoll Juliana Oliveiras Ausführungen über den Ablauf der ersten Probe lauscht, ist bunt gemischt. Männer und Frauen jeden Alters sind gekommen. Einige von Ihnen wie Marianne und Wolf sind zum ersten Mal überhaupt im FFT und haben noch keine Bühnenerfahrungen. Andere wie Tänzerin Sonja, kennen zwar die Bühne, haben aber noch nie Theater gespielt. Optimale Voraussetzungen, finden die Macherinnen von „Wofür stehst Du auf?“.

Info Dreiteiler über Kommunikation und Zeit Antje Pfundter in Gesellschaft Die Tanz-Company um die Hamburger Choreografin beendet mit „Wofür stehst Du auf?“ eine Trilogie zum Thema Kommunikation und Haltung. Zum Abschluss widmet sie sich dem beeinflussenden Faktor Zeit. Die Company arbeitet immer wieder mit Laien ohne Theatererfahrungen zusammen. Tickets unter www.fft-duesseldorf.de

Bevor es losgeht, bekommen alle noch ein Schildchen mit dem Vornamen angeheftet. Dann steht die erste Aufgabe an. „Wir machen uns mal locker“, fordert Juliana Oliveira auf und schickt die Gruppe auf einen „Spaziergang durch den Raum“. Um die Übung noch etwas interessanter zu gestalten, sollen alle immer wieder die Richtung wechseln. „Arme hängen seitlich herunter“, weist sie diejenigen an, die reflexartig die Hände in den Hosentaschen versenken wollen.

In der nächsten Runde nennt Oliveira Begriffspaare. „Nicht lange drüber nachdenken, macht einen Schritt nach vorn, wenn euch der erste zusagt, einen nach hinten, wenn ihr dem zweiten zustimmt und sprecht es dabei laut aus.“

Es folgen Gegensätze wie laut oder leise, Tag oder Nacht, stehen oder gehen, zuhören oder sprechen. Es wird viel gelacht, denn die künstlerische Assistentin zieht das Tempo ein wenig an und sorgt damit für Verwirrung. „Muss ich jetzt einen Schritt vor oder zurück“, fragt Ursula unsicher.

Am ersten Probentag lernen die Komplizen sich untereinander und ihren Bezug zum Raum besser kennen. Nebenan probt Antje Pfundtner auf der großen Bühne ihre Solo-Performance. Die werden ihre Mitspielerinnen und Mitspieler erst am Mittwoch sehen. Denn dann ist schon die Generalprobe angesetzt. Das ist sportlich, vor allem für diejenigen, die noch gar keine Erfahrungen mit dem Theaterbetrieb mitbringen. Aber alle sind hoch motiviert und gewillt, sich der Herausforderung zu stellen. So stürzen sie sich in die nächste Übung. Diesmal sollen sie ihr Gegenüber in ein Gespräch verwickeln. Wie sich herausstellt, hört sich das in der Theorie leichter an als in der Praxis. In mehreren Durchläufen und veränderten Konstellationen meistern sie auch diese Aufgabe.

Gute vier Stunden dauert die erste Probe. In den kurzen Pausen dazwischen, kommen die Teilnehmer miteinander ins Gespräch. Erzählen, auf welchen Wegen sie von dem Angebot Antje Pfundtners erfahren haben und gar nicht lange überlegen mussten, ob sie mitmachen sollen. „Einfach mal ausprobieren, sich trauen, etwas wagen“ oder „die pure Lust am Schauspiel“ und „endlich mal wieder unter Menschen sein“, begründen sie ihre Entscheidung.