Diskussion im FFT Düsseldorf Mit dem Alter werden Künstler unsichtbar

Den Anstoß für das Buchprojekt „War schön, kann weg …“ von Angie Hiesl und Roland Kaiser gab die Tatsache, dass „Ältwerden in den (freien) darstellenden Künsten bis vor einigen Jahren noch keine Option war“. Die beiden hatten vor über zwei Jahrzehnten das Projekt „x-mal Mensch Stuhl“ initiiert, das sich nach eigenem Bekunden „erfolgreich dem Trend des ewig Neuen widersetzt“. Dabei hatten sie ältere Menschen „im Spannungsfeld zwischen Architektur und urbanem Alltag“ in den Fokus gestellt und an Hausfassaden inszeniert. Dafür montierten sie in vier bis sieben Metern Höhe weiße Stahlstühle, die Menschen zwischen 60 und 80 Jahren bei ganz alltäglichen Handlungen zeigten, die mit ihrem persönlichen Leben in Verbindung standen. Das kam so gut an, dass „x-mal Mensch Stuhl“ bislang in 38 Städten und 17 Ländern zu sehen war.