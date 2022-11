Interview mit Alexandra Stampler-Brown „Die Besucher der Oper werden nicht frieren“

Info

Ballett „Krabat“ nach dem Buch von Otfried Preußler wird am Freitag, 2. Dezember, 19.30 Uhr, in Düsseldorf gezeigt. In Duisburg ist „Der Nussknacker“ am Samstag, 19.30 Uhr zu sehen. Für beide Abende gibt es nur noch wenige Karten.

Oper „Die Jungfrau von Orléans“ von Peter Iljitsch Tschaikowsky hat am Samstag, 3. Dezember, 19.30 Uhr, Premiere in Düsseldorf. „Tosca“ von Giacomo Puccini wird am Sonntag, 4. Dezember, 18.30 Uhr, in Düsseldorf gegeben.

Zum Mitmachen Open Class, Balletttraining zum Mittanzen im Balletthaus an der Merowinger Straße 88, am Samstag, 3. Dezember, 15 Uhr. Karte: 15 Euro.

Opernhausführung Der nächste freie Termin ist Dienstag, 6. Dezember, 16 Uhr. Karte: sieben Euro.