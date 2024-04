Heinrich-Heine-Universität ehrt Tote-Hosen-Sänger Campino auf dem Campus

Düsseldorf · „Punkrock und Poesie“ kann man an der Heinrich-Heine-Universität nicht studieren. Doch einer, der sich damit auskennt, kam nun auf den Campus und als Dozent in den Hörsaal. Warum der Sänger sich über seine Gastprofessur in Düsseldorf freut und was er über Erich Kästner denkt.

02.04.2024 , 15:30 Uhr

Campino bekundete seine Liebe zu Erich Kästner. Foto: dpa/Britta Pedersen

Sind die Toten Hosen noch Punk? Und ist man Subkultur, wenn man im Hörsaal der Universität liest, in deren Mensa vor Jahrzehnten beim Konzert einiges zu Bruch ging? Das sind akademische Fragen. Denn jenseits aller Theorie freut sich Campino, dass er in diesem Jahr als Gastprofessor an die Heinrich-Heine-Universität (HHU) eingeladen worden ist, wie schon vor zwei Jahren sein Freund Klaus Maria Brandauer. „Holen wir uns einen Systemgegner ins Haus?“, fragte Achim Zolke, Sprecher der HHU. „Einen Gegner nicht, eher einen Systemkritiker“, antwortete Rektorin Anja Steinbeck. „Und wenn man an unseren Namenspatron Heinrich Heine denkt, der auch aus Düsseldorf kommt und sich auch mit spitzer Feder gegen das Establishment gestellt hat dann ist es eigentlich doch recht schlüssig.“ Und schwupps war man mittendrin in der Einführung Campinos als Gastprofessor der HHU. Info Registrieren für zweite Vorlesung vom 3. bis 9. April Zweite Vorlesung Campino hält seine zweite Vorlesung wird am Dienstag, 23. April, 16.30 Uhr, auf dem Campus der Heinrich-Heine-Universität. Da die HHU sich als Bürgeruniversität versteht, ist der Eintritt zu den Gastvorlesungen kostenfrei. Aufgrund des zu erwartenden großen Andrangs hat sich die Universität für eine faire Verteilung der Einlasskarten per Losverfahren entschieden Verlosung Die kostenfreien Tickets sind ausschließlich über eine Online-Verlosung erhältlich. Die Registrierung ist vom 3. bis 9. April möglich unter der Adresse, die auch erst zu dem Zeitpunkt freigeschaltet wird. Innerhalb der Registrierungsfrist spielt es keine Rolle, wann man sich beworben hat. Alle haben die gleiche Chance auf maximal zwei Karten. www.hhu.de/gastprofessur/ticketverlosung Rund 30.000 Menschen hatten sich beworben, um die Vorlesung des Toten-Hosen-Sängers zu hören. Gut 500 Tickets konnten verlost werden. Für Campinos zweite Vorlesung soll es zwei Hörsäle geben. „Wir hatten noch mit keiner Veranstaltung so einen Aufwand“, sagt die Rektorin. Wie man Professor Campino im Hörsaal erleben kann Vorlesung an Düsseldorfer Uni Wie man Professor Campino im Hörsaal erleben kann „Ich habe mich sehr gefreut über diese Einladung. Die Vorbereitung war kein großes Ding. Ich habe hunderte von Gedichten gelesen. Das war ein großer Spaß. Und wenn ich davon etwas in der Vorlesung rüberbringen kann, habe ich meinen Job hier gemacht“, sagt der Frontmann der Toten Hosen.Bei Bekanntgabe der Gastprofessur hatte Campino gesagt. „Schade, dass meine Eltern nicht mehr erleben können, dass ich es, zwar im fortgeschrittenen Alter, aber immerhin, doch noch an die Uni geschafft habe. Ich freue mich auf diese Herausforderung.“ Campino alias Andreas Frege (61) stammt aus einer Akademiker-Familie. Sein Vater war Richter, seine Mutter, gebürtige Engländerin, studierte in Oxford. Seine ältere Schwester ist Balletttänzerin und Buchautorin, der Bruder Rechtsanwalt. Tote-Hosen-Backliner Fondermann präsentiert sein erstes Buch Lesung in Düsseldorf Tote-Hosen-Backliner Fondermann präsentiert sein erstes Buch Zum Inhalt seiner ersten Vorlesung sagte Campino, dass Erich Kästner ihn immer inspiriert habe. Wenn er irgendwohin nur ein Buch mitnehmen könnte, so sei das ein Gesamtwerk von Kästner. Kraftwerk wiederum sei eine Schnittstelle zwischen Kunst und Musik. Vieles könnten die Literaturprofessoren und Studenten der Uni sicherlich besser. „Ich habe die eine Karte gezogen, die nur ich ziehen kann. „Ich beschäftige mich mit Texten, die mich inspiriert haben. Und ich mache Themensprünge“, sagte Campino. Er wolle Lyrik und Lyrics auch überhaupt nicht trennen. „Der Unterschied ist: Bei mir ist der Anfang das auslösende Element in der Musiksprache. Und ich komme eher mit einer schlampigen Textzeile davon.“ Klaus Maria Brandauer tritt seine Gastprofessur in Düsseldorf an Auch Campino von den Toten Hosen kam zur Lesung Klaus Maria Brandauer tritt seine Gastprofessur in Düsseldorf an Campino auf dem Campus? Das hatte es 1985 in der Unimensa schon einmal gegeben. Einiges war dabei zu Bruch gegangen. Zu der leidigen Punk-Frage sagte Campino: „Als Punk hätte man ihn im Oktober 1985 befragen sollen“, sagte Campino lachend. „Danach war die Mensa nicht wiederzuerkennen. Damals hätte ich mit Hausverbot gerechnet, aber ich war es ja auch nicht selbst“. Und weiter: „Heute halte ich nicht mehr für die Revolution her. Leute, ich bin 61 Jahre. Die Jugend hat ihre eigenen Helden, und das ist gut so. Ich komme hier heute als Elder Statesman.“

(saja )