Start der neuen Staffel „IBES“ Dschungelcamp 2024 – warum wir Ekel so faszinierend finden

Ekel ist in der Wissenschaft ein widersprüchlich untersuchtes Phänomen. Was daran ist angeboren, was evolutionär oder durch Erziehung und Sozialisation erworben? Da wir Menschen uns nicht alle vor den gleichen Dingen ekeln, ist die Gesellschaft, in der wir aufwachsen, ein wichtiger Aspekt bei unserer Konditionierung. Ekel ist immer auch angelernt, antrainiert. Wir erinnern uns an eine WDR-Sendung mit Carmen Thomas, in der es um das Trinken von Eigenurin ging. Die öffentliche Debatte war ein Dauerthema; dies zeigte, wie zentral solche Fragen sind. Denn immer rühren sie auch an Verdrängung, an Abwehr, an Fluchtinstinkte. Und an das Niederste: Was will ein Mensch sich alles zumuten?