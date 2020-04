Auto-Comedy : „Drive-in-Comedy“ in Kaarst auf altem Ikea-Gelände

Kaarst Autokinos sprießen in der Corona-Krise gerade nur so aus dem Boden. Die Stadt Kaarst hat sich ein anderes Konzept überlegt: Ab dem 24. April wird auf dem alten Ikea-Gelände an der Düsselstraße die Veranstaltungsreihe „Drive-in-Comedy“ stattfinden.

