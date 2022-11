Kunstausstellungen : Dreimal Norbert Kricke in Duisburg

Für diese Art Raumplastiken ist der Bildhauer weltberühmt: „Hornisse“ (1955/ 1956) im Lehmbruck-Museum. Foto: Jürgen Diemer

Duisburg Drei Museen in Duisburg widmen dem vor 100 Jahren geborenen Meister der Raumplastik und einstigem Direktor der Kunstakademie Düsseldorf Ausstellungen.

Fast könnte man glauben, dass der legendäre, in die deutsche Nachkriegskunstgeschichte eingegangene Streit zwischen Joseph Beuys (1921 bis 1986) und Norbert Kricke (1922 bis 1984) auch heute noch nicht beendet ist. Während im vergangenen Jahr zahlreiche große Ausstellungen unter allen möglichen Blickwinkeln an den 100. Geburtstag von Beuys erinnerten, gibt es zum 100. von Norbert Kricke nichts Vergleichbares. Mit einer Ausnahme: In Duisburg haben sich alle drei Kunstmuseen darauf verständigt, mit besonderen Ausstellungen Norbert Kricke zu würdigen.

Ein frühes Werk von Norbert Kricke: „Liegender Jüngling“ (1949). Zu sehen im Lehmbruck-Museum. Foto: Bernd Kirtz

In Düsseldorf, wo seine Riesenskulptur „Die Große Mannesmann“ am Rheinufer steht und wo er 20 Jahre lang als Professor an der Kunstakademie lehrte und diese von 1972 bis 1981 als Direktor leitete, sah sich offenbar kein Museum imstande, Ähnliches für Kricke zu leisten.

Info Lange Laufzeiten, schöner Katalog Ausstellungsdauer Die Kricke-Schau im Museum Küppersmühle läuft bis zum 31. März kommenden Jahres, die Ausstellungen im Lehmbruck-Museum und im Museum DKM jeweils bis zum 7. Mai. Eine weitere größere Kricke-Ausstellung ist bis zum 13. Januar in der Dortmunder Galerie Utermann zu sehen. Der Katalog umfasst 200 Seiten und kostet im Museum Küppersmühle 30 Euro.

Die umfangreichste Duisburger Kricke-Ausstellung ist im Museum Küppersmühle für moderne Kunst (MKM) zu sehen. Dort wurde die bereits bestehende große Kricke-Sammlung noch um Leihgaben ergänzt. Neben den beiden unveränderten Kricke-Räumen wurde jetzt der große Oberlichtsaal des Museums freigeräumt, um 40 Plastiken und 38 Zeichnungen Krickes zeigen zu können.

Ein besonderer Akzent liegt dabei auf dem Spätwerk der Jahre 1975 bis 1984. „Bewegung im Raum“ ist der Titel der Ausstellung im MKM, zugleich ist das der Titel des umfangreichen Katalogs, bei dem Anthony Cragg mit einem persönlichen Beitrag und Hans-Peter Riese mit einem Essay vertreten sind. Cragg gelingt es, den Konflikt zwischen Kricke und Beuys mit wenigen, aber fairen Worten zu rekapitulieren.

Seit den 1950er-Jahren entwickelt er jene Werke, die unverkennbar seine Handschrift tragen. Wie Blitze ragen da Drähte und Stangen nach oben, bündeln, knicken oder biegen sich in den Raum. Kricke selber sagte es 1954 so: „Mein Problem ist nicht Masse, ist nicht Figur, sondern es ist der Raum, und es ist die Bewegung – Raum und Zeit.“ Im Museum Küppersmühle sind Krickes „Raumplastiken“ in einer Fülle und einem Facettenreichtum vertreten, wie zurzeit wohl nirgendwo sonst. Faszinierend ist nach wie vor die Dynamik dieser Arbeiten, wobei sich Kricke nicht so sehr von maschinellen Bewegungsabläufen inspirieren ließ als vom Vogelflug.

Wer nach dem Besuch der Kricke-Ausstellung im Museum Küppersmühle die Parallelausstellung im Lehmbruck-Museum besucht, wird überrascht werden. Dort sind neben so schönen Raumplastiken wie der „Hornisse“ auch die frühen Arbeiten vor seiner persönlichen „Zeitenwende“ zu Beginn der 1950er-Jahre zu sehen.

Von 1946 bis 1947 studierte der aus Düsseldorf stammende Kricke als Meisterschüler von Friedrich Scheibe an der Hochschule für Bildende Künste in Berlin. Seine ersten Skulpturen waren an klassischen Motiven der Bildhauerei geschult. Sein lebensgroßer Narkissos-Jüngling aus Bronze ist unverkennbar an der Formensprache der Antike orientiert. Ebenso sein „Liegender Jüngling“ aus dem Jahr 1949. Als eine Verbeugung vor Lehmbrucks berühmter Skulptur „Der Gestürzte“ ist eindeutig Krickes „Kriechender“ zu deuten, dessen rauhe Oberflächenstruktur gut zu Giacomettis „Frau auf dem Wagen“ passt.

Mit einem Gerücht muss man übrigens aufräumen: Bisweilen werden Krickes Jünglinge als Porträts seines Zwillingsbruders Alfred bezeichnet. Das sei nicht wahr, sagte Sabine Kricke-Güse, Tochter des Künstlers. Alfred Kricke fiel 1942 im Krieg. Die Mutter habe wahrhaben wollen, dass Norberts Skulpturen Abbilde des Zwillingsbruders seien, was der Künstler gegenüber seiner Tochter später aber verneint habe.

Klaus Maas ist mit Dirk Krämer Gründer und Betreiber des Museums DKM, das als drittes Duisburger Kunstmuseum eine Kricke-Ausstellung zeigt. Eine frühe Skulptur und zahlreiche Grafiken gehören zum Bestand des Museums. Zu sehen sind aus Anlass der Jubiläumsausstellung vor allem 37 ausgewählte Zeichnungen, darunter auch als Leihgabe die Zeichnung eines „Stehenden“ aus dem Jahr 1947.