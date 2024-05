Ausstellung an der Hochschule Düsseldorf Zurück zu den Wurzeln der Fotografie

Am Pfingstwochenende öffnet die Hochschule Düsseldorf ihre Türen für die Ausstellung „Dreams and my Reality II". Im Gebäude 4 auf dem Campus zeigen 21 Studierende und sechs Lehrende ihre Arbeiten – allesamt Beiträge des Lehrgebiets Fotografie zur „Biennale for Visual and Sonic Media düsseldorf photo+ 2024“. Die Vernissage beginnt am Freitag um 18 Uhr.