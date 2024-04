Uraufführung am Düsseldorfer Schauspielhaus „Das Homeoffice ist unsere neue Realität“

Zum Saisonende gibt es am Düsseldorfer Schauspielhaus eine Uraufführung zu erleben, mit einem Stoff, der viele Menschen betrifft: das Homeoffice. Der berühmte japanische Theaterregisseur Toshiki Okada hat dazu das Buch geschrieben und führte auch die Regie. Am Samstag wird „Homeoffice“ im Großen Haus erstmals zu sehen sein. Darüber ein Gespräch mit einem der Dramaturgen des Stücks, dem Berliner Matthias Lilienthal, der unter anderem für seine Arbeit als Intendant an den Münchner Kammerspielen mehrfach ausgezeichnet wurde.