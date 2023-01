Neues Album der Donots Auf sie mit Gebrüll

Die Texte sind intelligent, humorvoll („Der Titel zu ,Radikale Passivisten‘ war eigentlich ein schlechter Scherz, aber wir haben im Proberaum alle laut gelacht, als unser Gitarrist Alex genau das gesagt hat“, erklärt Ingo Knollmann – aus dieser Wortschöpfung entstand dann der Song) und in der Regel positiv. Nicht alles ist schlecht, und wenn doch, dann wird es nicht nur abgelehnt, sondern etwas Zuversichtliches darin gesucht. Das tut gut. Ingo Knollmann erklärt die Donots-Einstellung, die sich in den Texten widerspiegelt, so: „Eine heile Welt ist gerade ja nicht unbedingt – aber es bringt nichts, nach hinten zu fallen. Man muss nach vorne fallen, die Treppe rauf.“ So wie Ralph in dem gleichnamigen Stück, das diese Haltung auf den Punkt bringt: „Hey Ralph, ich weiß, dein Jahr war schlecht - Aber glaub, glaub mir mal in echt - Das nächste, das wird gut.“