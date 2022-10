Auch eine Lesung mit Donna Leon : Alle Infos zur Frankfurter Buchmesse 2022

Wie auch 2021 will die Frankfurter Buchmesse wieder für Publikum öffnen. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Frankfurt Vom 19. bis 23. Oktober zieht Frankfurt wieder allerlei Lesebegeisterte in die Stadt. Die weltgrößte Buchmesse will in diesem Jahr zum zweiten Mal nach Corona ihre Türen wieder für Fach- wie Privatleute öffnen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Laura Wagener

Mehr als 3800 Aussteller und Verlage laden zum Verweilen zwischen Bücherregalen ein. Nicht nur in den Messehallen selbst, auch in 20 weiteren Locations in Frankfurt sollen Events, Lesungen und Bühnen-Talks mit zahlreichen Gästen stattfinden. Darunter Autorin Donna Leon, die anhand ihres autobiografischen Werkes „Ein Leben in Geschichten“ aus ihrer Kindheit und Vergangenheit erzählt (Donnerstag, 20. Oktober, 20 Uhr). Auch Kinderbuchautor und „Sams“-Erfinder Paul Maar liest in Frankfurt aus seiner jüngsten Veröffentlichung „Das Sams und die große Weihnachtssuche“ (Samstag, 22. Oktober, 12 Uhr). Außerdem stellt die Mönchengladbacher Schriftstellerin Ingrid Krane-Müschen – besser bekannt unter ihrem Pseudonym Rebecca Gablé – ihren neuen historischen Roman „Drachenbanner“ aus der Waringham-Reihe vor.

Den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels erhält in diesem Jahr der ukrainische Autor und Musiker Serhij Zhadan. In der Begründung der Jury heißt es: „Wir ehren den ukrainischen Schriftsteller und Musiker für sein herausragendes künstlerisches Werk sowie für seine humanitäre Haltung, mit der er sich den Menschen im Krieg zuwendet und ihnen unter Einsatz seines Lebens hilft.“ Der bereits mehrfach preisgekrönte Autor erzähle in Romanen, Essays und Songtexten, „wie Krieg und Zerstörung in diese Welt einziehen und die Menschen erschüttern“. Die ARD überträgt die Verleihung live am Sonntag (23. Oktober) aus der Pauluskirche ab 10.45 Uhr.