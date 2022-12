Wahl zur neuen Direktorin Die Kunstakademie wird weiblicher

Der als aussichtsreichster Kandidat gehandelte 56-jährige Kunsthistoriker Johannes Myssok hatte das Nachsehen. Er lehrt seit 2009 am Haus, ist seit 2013 Prorektor und seit Sommer Interimschef nach dem vorzeitigen Abgang von Rektor Karl-Heinz Petzinka. Die Gegenkandidatin mit italienischer Staatsangehörigkeit, Büro und Wohnsitz in Berlin, hatte sich erst vor kurzer Zeit aufstellen lassen und wurde vom Fachbereich I – den Künstlerklassen – favorisiert. Sie ist seit 2017 an der Akademie in der Baukunstklasse tätig und hatte bereits eine Woche zuvor Gelegenheit gehabt, den Senatsmitgliedern ihr Programm vorzutragen – eine Stegreifrede soll das gewesen sein, vorgelesen am Telefon, die große Entfernung Afrika-Düsseldorf überspannend.