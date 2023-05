Interview mit Peter Blättler „Die Kirche hat das Heilige verletzt“

Die Tradition der Heiligtumsfahrt verbindet Aachen, Kornelimünster und Mönchengladbach. Alle sieben Jahre werden an diesen Orten Heiligtümer gezeigt. In Aachen sind es unter anderem die Windeln Jesu und das Kleid Mariens. Als Propst am Gladbacher Münster haben Sie zu Pfingsten die Aufgabe, den Abendmahlschrein zu öffnen und der Gemeinde das Stück Tuch zu zeigen, das dem letzten Abendmahl zugeschrieben wird. Wie wichtig ist Ihnen, dass diese Reliquie als echt gelten kann? Ist es nicht eher eine europäische Vorstellung, dass beim letzten Abendmahl Jesu ein Tischtuch aufgelegt wurde?