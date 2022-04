Buch über das Tanzhaus NRW : Tanz als Reflexion auf die Welt

Düsseldorf Ein Bildband dokumentiert die Entwicklung des Tanzhausen in den vergangenen acht Jahren. Intendantin Bettina Masuch hat ihn zu ihrem Abschied vorgestellt.

Nach acht Jahren verlässt Bettina Masuch im Sommer das Tanzhaus NRW. Beim Marathon Talk zum „Factory Finale” am Samstagnachmittag zog die Intendantin eine positive Bilanz und stellte eine neue Publikation vor. „Gegenwart choreografieren“ ist das rund 250 Seiten dicke Buch betitelt und bringt damit auf den Punkt, was Bettina Masuch wichtig ist: „Wir möchten das Wissen aus den letzten acht Jahren in die Zukunft tragen“.