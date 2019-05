Rechtsextreme Szene : Doku über Kinder im rechten Milieu

Düsseldorf „Kleine Germanen“ will die rechte Szene beleuchten, bleibt aber harmlos.

Allerdings berichten in der neuen Doku nur Experten aus dem Off von solchen Beispielen. Und auch die Geschichte von Elsa ist nur beispielhaft und darum im Film in gezeichneten Sequenzen zu erleben. In den authentischen Bildern dieses Films kommen dagegen Vertreter des rechten Denkens zu Wort wie Götz Kubitschek und dessen Frau Ellen Kositza. Die dürfen unhinterfragt zahme Sätze in die Kamera sagen über konsequente Erziehung, Standhaftigkeit und Eltern-Kind-Bindung, die nicht einmal ahnen lassen, wie extrem ihr Weltbild tatsächlich ist. Doch Nachfragen müssen sie nicht fürchten. Genauso wenig wie jene Mutter, die lachend erzählt, wie sie schon als Jugendliche durch ihr nationalistisches Denken angeeckt ist, heute in Kauf nimmt als Volksverhetzerin zu gelten und ihre Kinder so erzieht, dass die wissen: Was Mama sagt, gilt.