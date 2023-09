Serie „The Supermodels“ „Unter 10.000 Dollar stehe ich morgens gar nicht auf“

Am Anfang sieht diese Serie wie einer dieser klassischen Filme aus den 1980er-Jahren aus. Vier Frauen stolpern aus der Provinz in die große Stadt, man sieht die Brooklyn Bridge, und dazu spielt jemand das Lied „Good Life“ von Inner City, das man immer dann anwählen sollte, wenn man den Abend volley nehmen möchte. Und genau darum geht es in den folgenden vier Stunden: Die vier Frauen nehmen nicht nur einen Abend, sondern die Gegenwart volley. Sie heißen Christy Turlington, Naomi Campbell, Linda Evangelista und Cindy Crawford, und eigens für sie prägte man einen Begriff, der nun auch der Doku-Serie bei AppleTV+ ihren Namen gibt: „The Supermodels“.