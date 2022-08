documenta-Eklat​: Sieben Experten beraten bei Aufarbeitung​

Kassel Nach monatelanger Kritik und Diskussionen um die documenta haben die Gesellschafter ein Expertengremium benannt, das die Schau bei der Aufarbeitung der Antisemitismus-Vorwürfe beraten soll.

Seit ihrer Eröffnung Mitte Juni wird die documenta fifteen in Kassel von Antisemitismus-Vorwürfen überschattet. Um den Eklat aufzuarbeiten, soll die Schau in den kommenden Monaten von sieben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern fachwissenschaftlich begleitet werden. „Ziel ist, auch in Zukunft der documenta ihren weltweit einzigartigen Rang als Ausstellung für zeitgenössische Kunst in Kassel zu sichern“, teilten die Gesellschafter der Ausstellung, die Stadt Kassel und das Land Hessen, am Montag mit.