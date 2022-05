Geschichte(n) mit Rheinblick : “Wie kann man etwas nur halb sein?“

Moderatorin Anja Backhaus (M.) im Gespräch mit Autorin Mithu Sanyal und Professor Bülent Ucar im Haus der Geschichte NRW. Foto: Robert Freund

Düsseldorf Die Autorin Mithu Sanyal und der Islamwissenschaftler Bülent Uçar diskutierten im Haus der Geschichte NRW über Identität und Heimat.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Claudia Hötzendorfer

Was ist Identität, und welche Rolle spielt Heimat in diesem Zusammenhang? Fragen, die am Mittwochabend zum Abschluss der Gesprächsreihe „Geschichte(n) mit Rheinblick“ zur Diskussion standen. In der Lounge des Behrensbaus am Mannesmannufer suchten die Autorin Mithu Sanyal und Bülent Uçar, Direktor des bundesweit ersten Islamkollegs, nach Antworten. Doch schon bei der Definition der Begriffe wurde deutlich: Einfach wird das nicht. An den eigenen Lebenslinien zeigten die beiden auf, wie subjektiv die Auslegung sein kann.

Sanyal, aufgewachsen in Oberbilk, erzählte, wie häufig sie als Halb-Inderin bezeichnet wird, weil ihr Vater in Bengalen geboren ist. „Wie kann man etwas nur halb sein?“, fragte die Kulturwissenschaftlerin. Irgendwie habe sich außerdem in den Köpfen vieler festgesetzt, dass sie eine Muslima sei. „Meine Mutter ist katholisch, mein Vater Hindu“, stellte sie klar. Dem sei wohl nichts mehr hinzuzufügen.

Bülent Uçars Kindheitserfahrungen waren ganz andere. „Auf der erzkonservativen katholischen Schule, die ich besucht habe, waren wir nur zwei Schüler mit türkischen Eltern“, erinnerte er sich. Als es darum ging, ob er in eine höhere Schule wechseln könnte, empfahl sein Lehrer, ihn besser auf der Hauptschule zu lassen. „Meine Mutter war Hausfrau, mein Vater ein Gastarbeiter, der unbedingt wollte, dass ich aufs Gymnasium gehe“. Der Sohn sollte es einmal besser haben, und so diskutierte Herr Uçar mit Bülents Lehrer so lange, bis man sich auf die Realschule als Kompromiss einigen konnte. „In den 90ern war es oft so, dass Kinder aus Arbeiterfamilien schon von vorn herein nicht für ein Gymnasium empfohlen wurden“, bilanzierte er und ergänzte, dass es dabei nicht nur um die Herkunft der Eltern ging, sondern auch um soziale Hintergründe oder das Einkommen. Waren es lange die Sprache und das Aussehen, sei heute immer öfter die Religion ein Identitätsfaktor.

In ihrem Roman „Identitti“ spielt Mithu Sanyal durch, wie vielfältig Identität ausgelebt und -gelegt werden kann. Ihr daraus abgeleitetes Fazit war: „Der Begriff ist viel zu komplex, um darauf allgemein gültige Antworten geben zu können.“

Leichter fiel es der Autorin und dem Professor, Heimat zu definieren. Sanyal sieht sich vor allem als „Oberbilkerin“. Uçar, der von sich selbst sagt, er sei ein Nomade, der gern und viel reist, gab zu: „Ich komme doch immer wieder gerne nach Hause.“. Dieses Zuhause liegt derzeit im Ruhrgebiet.

Beide waren sich einig, dass die allgegenwärtige, oft hitzig geführte Diskussion darüber, was Identität ist, zu welcher Gruppe man sich zählt oder eben nicht, Ausgrenzung fördert. Würde man anerkennen, dass es um subjektive Wahrnehmungen geht und jedes Individuum die Summe verschiedenster Einflüsse ist, wäre manches wohl leichter.