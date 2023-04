Premiere von „Dirty Dancing“ im Capitol Das Gute-Laune-Musical

Wums – die ersten Beats fahren sofort in den Bauch. Die Zeitreise ins Jahr 1963 beginnt stürmisch. Tänzer und Tänzerinnen wirbeln virtuos über die Bühne im Capitol Theater. Kurz klingt „This Magic Moment“ an. Vorn an der Rampe steht ein niedliches junges Mädchen und sagt „Man nennt mich Baby“. Es dauert nur wenige Minuten, bis die Stimmung bei „Dirty Dancing“ zündet. Selige Erinnerungen schwingen mit - an den gleichnamigen Film von 1987, den wohl jeder hier kennt. Längst wurde aus ihm ein Musical, konzipiert, geschrieben und inszeniert von Eleanor Bergstein.