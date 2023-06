Dirigent Pablo Heras-Casado Ein Spanier für Bayreuth

Als Kandidat für den Grünen Hügel erscheint Heras-Casado auch deshalb so wichtig, weil er konsequent auf ein schlankes Klangbild achtet (und gern mit Barockorchestern wie den Freiburgern arbeitet). Frühere Bayreuther Versuche mit historisch orientierter Aufführungspraxis wirkten etwas halbgar, Matthias Hengelbrock am „Tannhäuser“-Pult besaß keine Rückendeckung der Musiker. Das dürfte bei Heras-Casado anders sein, denn der hat schon in der ganzen Welt dirigiert, in Boston und Cleveland, Berlin und München. In der kommenden Saison wird er Ligetis „Le Grand Macabre“ an der Wiener Staatsoper und Mozarts „Così fan tutte“ in Paris dirigieren. Momentan hat er keinen Chefposten inne, er kann sich die Engagements aussuchen. Allerdings hat er Vorlieben, etwa das SWR Symphonie-Orchester in Stuttgart.