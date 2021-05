Kultur in Dinslaken : Aufführungen per Livestream

Aufführungen per Livestream

Kultur in Dinslaken

Der Bergpark in Dinslaken-Lohberg. Foto: Heinz Schild

Dinslaken Als „Virtuelle Kulturhauptstadt“ plant Dinslaken ein umfangreiches Programm auf örtlichen Veranstaltungsbühnen. Die Veranstaltungen sollen Eintrittsgelder generieren.

Dies ist die erste „Virtuelle Kulturhauptstadt“. Das Projekt hat allerdings nichts mit den europäischen Kulturhauptstädten zu tun – eine solche wird in Deutschland wieder Chemnitz 2025 sein. Es ist die Idee eines jener Anbieter, der für die Kultur in der Corona-Zeit immer wichtiger geworden sind – einer Streaming-Plattform. Sie heißt CultureTotal und hat gemeinsam mit der Deutschen Telekom und dem Ticket-Dienstleister Eventim die Virtuelle Kulturhauptstadt aus der Taufe gehoben, deren erste noch bis Mai 2022 die Stadt ist, die am Niederrhein liegt, aber trotzdem noch zum Ruhrgebiet zählt.