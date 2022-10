Borja/Spanien - August 2012

Das Fresko namens Ecce Homo des Malers García Martínez aus dem 19. Jahrhundert an einer Kirche in Borja im Nordosten Spaniens verfiel zusehends. Das gefiel einer 80-jährigen Rentnerin gar nicht und sie griff selber zum Pinsel. Das Ergebnis der „Restauration“ von Cecilia Giménez an der Kirche Santuario de la Misericordia hatte nichts mehr mit dem Ursprungs-Fresco zu tun und brachten ihr viel Häme ein. Die Presse schrieb: "die schlechteste Restaurierung in der Geschichte" und bezeichnet das Werk als "Pfusch am Bau".