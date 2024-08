Körperkult bei Jugendlichen Zu schön, um wahr zu sein

Die Nasen sind schmal, die Wangenknochen markant, die Lippen voll, die Brüste groß. Der Po: straff, der Teint: makellos. Die Bilder von Models, Influencerinnen und Influencern in den sozialen Medien haben vieles von dem, was der eine oder die andere an sich selbst vermisst. Auch wenn es sich oftmals um falsche Verheißungen von Unwiderstehlichkeit handelt, weil solche Fotos häufig digital bearbeitet wurden, so verfehlen sie ihre Wirkung nicht. Besonders bei jungen Menschen: Alle sehen super aus – nur ich nicht.