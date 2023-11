Joni Mitchell, Stevie Wonder, Elton John Diese Songs wurden von berühmten Persönlichkeiten inspiriert

William Bell - Tribute to a King

William Bell widmete „Tribute to a King“ von 1968 dem bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommenen Soulsänger Otis Redding, der auch der „King of Soul“ genannt wurde. Redding, am besten bekannt für seinen Hit „(Sittin’) On the Dock of the Bay“ und seine gesamte Band waren 1967 auf dem Weg nach Madison, Wisconsin gestorben.