Das Programm der Phil-Cologne 2023 Die Gedanken sind frei

Das klingt thematisch erst einmal nicht ganz so aufregend, allerdings ist sein Gesprächspartner der Sozialphilosoph Axel Honneth, eine Art Nachfahre der legendären Frankfurter Schule, der seinem Gesprächspartner voraussichtlich keine Politikphrase durchgehen lassen wird. Allein die Nachfrage zu dieser Veranstaltung am 12. Juni ist derart groß, dass schon kurz nach der Programmvorstellung der Ort gewechselt wurde: vom Comedia-Theater in die schicke und vor allem weitaus größere „Flora“. Und Bundeskanzler Olaf Scholz ist nur einer von mehreren Gästen aus der Politik auf der Phil Cologne.