Kunstkinos in Düsseldorf : Von „Bullet Train“ bis „Paddington 2“

Noch bis 10. September gibt es das Open-Air-Kino Vier Linden. Foto: Anne Orthen (ort)/Orthen, Anne (ort)

Düsseldorf Die Schulferien biegen auf die Zielgerade ein. Um das Sommerfeeling noch ein wenig zu verlängern, bietet sich ein Besuch in den Filmkunst- und Open Air Kinos an. Sie haben Specials und Premieren für jeden Geschmack im Programm.

Vier Linden Laue Sommernächte sind optimale Voraussetzungen für den Filmgenuss unter dem Sternenzelt. Zum Beispiel im Open Air Kino „Vier Linden“. Nach Einbruch der Dunkelheit wird im Biergarten des Akki in Oberbilk noch bis 10. September die Leinwand aufgepumpt. Los geht es immer ab 21.30 Uhr. Zu sehen ist am Samstag, 6. August, das bewegende Regiedebüt „The Father“ von Florian Zeller. Für seine Darstellung als Demenzkranker erhielt Anthony Hopkins seinen zweiten Oscar.

Schräge Hollywood-Action mit „Bullet Train“ am 3. August im Metropol. Foto: dpa/Scott Garfield

Preisgekrönt ist auch die Leistung von Meltem Kaplan in ihrer ersten großen Filmrolle. Am 20. August setzt sie sich als „Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush“ durch. Andreas Dresen griff dafür die wahre Geschichte der Mutter von Murat Kurnaz auf, die fünf Jahre lang dafür kämpfte, dass ihr in Guantanamo inhaftierter Sohn wieder freikommt.

„Paddington 2“ ist am 11. August auf Ukrainisch zu sehen. Präsident Wolodimir Selenski lieh dem freundlichen Bären seinerzeit seine Stimme. Foto: dpa/Laurie Sparham

Der 26. August steht ganz im Zeichen eines Klassikers. Rob Rainer inszenierte 1986 „Stand by me – das Geheimnis eines Sommers“. Ein flirrendes Road Movie und Coming-of-Age-Drama mit dem 1993 viel zu jung verstorbenen River Phoenix und Kiefer Sutherland in einer seiner ersten Rollen.

Wer lieber in fantastische Welten abtaucht, der sollte sich den 27. August für die wohl beste Neuverfilmung von „Dune“ vormerken. Ein interstellares Science-Fiction-Meisterwerk, das zu den Highlights der aktuellen Kino-Saison zählt. Es besticht nicht nur mit spektakulären Bildern und ein bis in die Nebenrollen gut besetztes Schauspieler-Ensemble. Regisseur Denis Villeneuve schafft es, der Geschichte Spannung und Tiefe zu verleihen.

Atelier Am Montag, 1. August, steht mit „Warten auf Bojangles“ eine Vorpremiere auf dem Programm im Atelier an der Graf-Adolf-Straße. Die französisch-belgische Co-Produktion erzählt eine leidenschaftliche Liebesgeschichte fernab aller Konventionen im Frankreich der 1950er-Jahre. Beginn: 19 Uhr. (Original mit Untertiteln). Vorhang auf für große Klassik heißt es im Atelier am Freitag, 5. August, ab 18 Uhr für die „Götterdämmerung“ live von den Bayreuther Festspielen.

Metropol Schräge Hollywood-Action mit Brad Pitt verspricht die Vorpremiere von „Bullet Train“ am Mittwoch, 3. August, 21 Uhr, im Metropol an der Brunnenstraße, ebenfalls im Original mit Untertitel.

Am 11. August setzt das Metropol ab 15 Uhr sein Angebot für ukrainische Flüchtlinge mit dem Familienfilm „Paddington 2“ in der ukrainischen Fassung „УКРАЇНСЬКА ОРИГІНАЛЬНА ВЕРСІЯ“ fort. Kein geringerer als der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski lieh dem freundlichen Bären seine Stimme. Der Eintritt ist frei. Popcorn und Softdrinks sind ebenfalls gratis. Die Anmeldung ist auf der Seite der Filmkunstkinos in ukrainischer Sprache möglich.

Cinema Das Cinema in der Schneider-Wibbel-Gasse überträgt am 11. August ab 20 Uhr die Live-Premiere des Familiendramas „Alcarràs – die letzte Ernte“ aus Berlin. Anschließend hat das Publikum Gelegenheit zur virtuellen Fragerunde mit Regisseurin und Schauspielern.

Bambi Für den 12. August hat sich Regisseurin Laura Lehmus im Bambi an der Klosterstraße angekündigt, um ihre Liebeskomödie „Sweet Desaster“ unter anderem mit Florian Lucas vorzustellen. Beginn ist um 19 Uhr.