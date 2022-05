Unsere Kulturtipps fürs Wochenende : Ab zum Rhein, ab in die Museen!

Die Düsseldorfer Rheinpromenade. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Am Sonntag, 15. Mai, ist nicht nur Wahltag in NRW, sondern auch der Internationale Museumstag – mit vielen tollen Angeboten. Wie empfehlen eine Museumstour entlang des Düsseldorfer Rheinufers.

Weiterleiten Drucken Von Lothar Schröder Leiter der Kulturredaktion

Warum nur ist es am Rhein so schön? Auf diese vielleicht einfältige Frage sollte man vielleicht auch einfältig antworten: Weil es am Rhein eben so wunderschön ist. Punkt. Und nach einer kleinen Pause ließe sich noch hinzufügen: Weil es so schön ist, einfach mal nur die Wellen des Rheins zu betrachten, die Ausflugsschiffe auf dem Fluss und die entspannten Spaziergänger am Ufer, die in diesem Augenblick genau dasselbe tun: Wellen zählen, Schiffe beobachten, Menschen betrachten.

Nun ist am kommenden Sonntag, 15. Mai, nicht nur der Tag der Landtagswahlen in NRW, sondern eben auch der Internationale Museumstag mit vielen spannenden Aktionen und Angeboten. Bei diesem Wetter ins Museum? Auf diese Idee kann auch nur eine Kulturredaktion kommen? Denkste! Denn mit unserem Wochenendtipp wollen wir beides miteinander in schönen Einklang bringen – mit einer kleinen Düsseldorfer Museumstour entlang des Rheins.

Beginnen wollen wir unterirdisch – mit einem kleinen, aber wohl ungewöhnlichem Museum. In der Nähe des Apollo-Theaters befindet sich das Museum „Kunst im Tunnel“, zu dem man am Mannesmannufer mit einem Aufzug (so komisch es klingt) erst einmal abwärts fahren muss. Bei freiem Eintritt ist dort am Wahlsonntag von 11 bis 18 Uhr die aktuelle Ausstellung „Der Bogen im Auge“ mit Werken zahlreicher Künstler zu sehen und zu genießen. Außerdem ist der spannende Raum zu erleben.

Anschrift: Mannesmannufer 1b, 40213 Düsseldorf

Gleich gegenüber und schon nach wenigen Schritten (dann aber wieder überirdisch) findet sich das neue und sehr liebevoll konzipierte „Haus der Geschichte Nordrhein-Westfalen“. Es soll

Führungen durch die Ausstellung „Unser Land. 75 Jahre Nordrhein-Westfalen“ geben mit Entdeckertouren für Familien und Kinder sowie der Präsentation von jungen Bürgern zum Thema „Heimat NRW – Heimat Europa“. Besonders spannend scheint der eineinhalbstündige Kinderworkshop „Diebstahl im Museum. Eine Spurensuche quer durch UNSER LAND“ zu werden, gedacht als eine Entdeckertour durch die Landesgeschichte. Eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich unter: besucherservice@hdg.nrw oder auch telefonisch unter 0211-513-613-33. Vielleicht ist das für junge und ältere NRW-ler keine ganz schlechte Einstimmung auf den politisch für unser Bundesland so bedeutsamen Tag. Der Eintritt in den Behrensbau ist ebenfalls frei.

Anschrift: Behrensbau am Mannesmannufer 2, 40213 Düsseldorf

Ein paar Schritte weiter wartet schon das Schifffahrtmuseum. Das ist gleich in Ufernähe schon von weitem zu erkennen, weil es im alten Schlossturm (dem letzten Überbleibsel der Düsseldorfer Residenz) untergebracht ist. Was am Museumstag angeboten wird? In Führungen soll die Frage beantwortet werden, was eigentlich ins Museum kommt und was im Magazin bleibt. Schließlich kann immer nur ein Teil der Spezialsammlung präsentiert werden. Die Führung erklärt an verschiedenen Objekten der Dauerausstellung die Kriterien zur Auswahl und auch die Gründe, ein Exponat in die Sammlung aufzunehmen. Dahinter stehen spannende Geschichten.

Anschrift: Schifffahrtsmuseum, Burgplatz 30, 40213 Düsseldorf

Ein wenig in zweiter Reihe zum Rhein warten unter etlichen anderen Angeboten noch dieses Museum: Vor dem Düsseldorfer Theatermuseum wird der Kunsthistoriker Felix Rissel die Besucher auf eine Tour durch den anliegenden Park des Hofgartens mitnehmen. Erzählt wird dabei die Geschichte des ältesten Volksgartens Deutschlands; zudem wird man bekannten Düsseldorfer Theatergrößen begegnen, deren Skulpturen verstreut zwischen Jacobistraße und Heinrich-Heine-Allee zu finden sind. Auch hier wird um Anmeldung gebeten.

Anschrift: Theatermuseum, Jägerhofstraße 1, 40479 Düsseldorf

Eine mögliche nächste Etappe wäre in der Zeit von 15 bis 18 Uhr das Stadtmuseum von Düsseldorf mit einem schönen Familienangebot: „Was ist eigentlich ein Museum?“ lautet der Titel des kindgerechten Rundgangs samt Workshop, bei dem Kinder die Möglichkeit bekommen sollen, ihr eigenes Traummuseum zu entwerfen. Eine Voranmeldung ist unter der Telefonnummer 0211-8996170 empfehlenswert.

Anschrift: Stadtmuseums, Berger Allee 2, 40213 Düsseldorf

Schließlich noch jenes Museum, das sich – wie es so schön heißt – des berühmtesten Sohnes der Stadt so liebevoll wie missionarisch annimmt: das Heinrich-Heine-Institut. Die Dauerausstellung „Romantik und Revolution“ zu Heinrich Heine steht dort allen Interessierten offen; und durch die aktuelle Sonderausstellung zur Düsseldorfer Jugendstil-Künstlerin Ilna Ewers-Wunderwald wird Kurator Sven Brömsel um 15 Uhr führen: Er spürt den künstlerischen Vorbildern, Verflechtungen und Innovationen Ewers-Wunderwalds nach. Anmeldungen per E-Mail an anmeldungen-hhi@duesseldorf.de oder telefonisch unter 0211-8995571.

Anschrift: Heinrich-Heine-Institut, Bilker Straße 12-14, 40213 Düsseldorf