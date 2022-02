Musikerfamilie Ottensamer : Mit der Klarinette im Bläserhimmel

Klarinettist Daniel Ottensamer. Foto: Julia Stix

Die Wiener Familie Ottensamer ist eine einzigartige Musikerdynastie. Die Söhne machen derzeit Weltkarriere – mit Visite in Düsseldorf.

Wer in der Klassikszene leichtfertig den Namen Ottensamer fallen lässt, muss mit einem Rüffel rechnen. Wer denn nun gemeint sei: der selige Vater? Der Wiener Sohn? Oder der Berliner Sohn?

Bei den Ottensamers kann einem tatsächlich schwindelig werden. Es handelt sich nämlich um eine strahlkräftige Wiener Musikerdynastie, deren männliche Beteiligte samt und sonders weltberühmte Klarinettisten waren und sind. Ernst Ottensamer (2017 gestorben) war viele Jahre Solo-Klarinettist der Wiener Philharmoniker, eine fast elitäre Position, die parallel seit 2009 auch sein Sohn Daniel bekleidete. Andreas Ottensamer, Daniels Bruder, zog es vor, das andere europäische Spitzenorchester aufzusuchen und dort die Bläserfraktion zu prägen: Seit 2011 ist er Solo-Klarinettist der Berliner Philharmoniker.

Bei keinem Ottensamer wäre es ohne die beiden anderen gegangen, denn im Hause Ottensamer lag halt immer Musik in der Luft. „Wir sind mit dem Klang der Klarinette aufgewachsen, weil der Papa ja daheim oft geübt hat“, erzählt der sozusagen preußische Ottensamer junior, „alles war so natürlich.“ Wenn er jetzt das große Klarinetten-Solo in Ottorino Respighis „Pini di Roma“ spiele, habe er immer im Ohr, wie der Vater die Stelle gespielt habe.

So flog den Söhnen schon in jungen Jahren alles zu, sie spielten gleichsam aus dem Bauch, „auch beim Mittagessen sprachen wir über unsere Instrumente“, berichtet Andreas. Trotzdem ergab sich keine Betriebsblindheit: „Viele meiner Freunde sind Nicht-Musiker“, betont er. Er ist der Weitgereiste der Söhne, Daniel eher der Heimatverbundene. Anfangs traten sie noch mit dem Vater auf CD auf, sie hieß „Ernst Ottensamer und Söhne“. Später nannte sie sich die „Clarinotts“. Seit der Herr Papa tot ist, duellieren sich die Söhne nach Herzenslust um die klarinettistische Lufthoheit in Europa.

Andreas hat deutlich mehr Platten aufgenommen, da ist schon große Welt im Umraum: „Blue Hour“ mit der Pianistin Yuja Wang oder ein Porträt-Album mit den Rotterdamer Philharmonikern, beide bei der Deutschen Grammophon – und nun fängt er auch zu dirigieren an. Schon früh hat ihn das interessiert, und weil er außerdem Cello studiert hat, steht diese neue Leidenschaft auf einem tragfähigen Sockel. Beim wunderbaren Menuhin-Festival im schweizerischen Gstaad ist er in diesem Jahr Artist in Residence, man darf sich freuen. In Gstaad ist in diesem Sommer sowieso viel los. Es gibt dort unter anderem Beethovens „Missa solemnis“ unter René Jacobs sowie Konzerte mit Philippe Jaroussky, Sabine Meyer, András Schiff, Grigory Sokolov und Maurice Steger.

Daniel ist zwar leidenschaftlicher Wiener, sein Österreich vertritt er auf der CD „My Vienna“. Doch Grenzübergänge gibt auch bei ihm regelmäßig. Jetzt tritt er mit seinen Kollegen vom Ensemble Philharmonix, einer großartigen Kernschmelze der Wiener und Berliner Philharmoniker, im Düsseldorfer Robert-Schumann-Saal auf (Sonntag, 6. Februar, 17 Uhr). Dort spielen sie, was sie lieben: Klassik, Jazz, Pop, jüdische Volksmusik, Latin.