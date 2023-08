Matinee der Volksbühne Vorsicht an der Bahnsteigkante

René Heinersdorff vom Theater an der Kö probt gerade einen ganzen Theaterabend, der sich um Zahlen dreht. Er selbst trat auf in einer Szene von „Toc Toc“, bei der sich ein Patient wegen Zahlensucht in die Hände eines Psychiaters begibt. Bereits an diesem Wochenende aber spielt Anja Kruse in „Brauchen Sie ’ne Quittung“ eine Schlagersängerin, die ihren besten Jahren nachtrauert. Beide Stücke wurden bei der Matinee kurz angespielt. Wie man es von ihm kennt, kritisierte Heinersdorff auch dieses Mal die mangelnde Unterstützung der öffentlichen Hand für den sogenannten Boulevard: „Obwohl wir von der Stadt keinerlei finanzielle Mittel erhalten, gewähren wir dennoch den Mitgliedern der Volksbühne eine saftige Ermäßigung.“