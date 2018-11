Kulturinstitutionen bilden Bündnis: „Die Vielen“ gegen Rechts

Berlin Den Rechten das Leben schwer machen - das wollen zahlreiche Kulturinstitutionen und starten eine „Erklärung der Vielen“. Eine gold-glitzernde Rettungsdecke soll das Erkennungszeichen werden.

In Berlin haben sich mehr als 140 Kulturinstitutionen zu einem Bündnis gegen Rechts zusammengeschlossen. Die Initiatoren stellten am Freitag eine „Erklärung der Vielen“ vor, in der sie sich zum Engagement gegen Nationalismus und Intoleranz und für die Freiheit der Kunst verpflichten. Ähnliche Bündnisse starteten am Freitag auch in Düsseldorf, Hamburg und Dresden. Den Veranstaltern zufolge haben sich bundesweit rund 300 Kulturinstitutionen angeschlossen.