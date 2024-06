Konzert in Düsseldorf Joss Stone – bodenständig und welterfahren

Düsseldorf · Am 14. Juli gastiert Joss Stone in der Mitsubishi-Electric-Halle, im Gepäck ihr aktuelles Album „Never forget my Love“. Vorab erzählt die Sängerin im Interview von ihrer Freundschaft zu Produzent Dave Stewart, ihrem Umzug nach Nashville und ihrem sozialen Engagement.

25.06.2024 , 13:16 Uhr

Die Sängerin Joss Stone freut sich auf Düsseldorf. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Von Claudia Hötzendorfer