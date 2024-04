Der samoanische Tenor Pene Pati Gebt mir Töne, ich sing sie alle!

Nein, ganz falsch. Die Rede ist von Pene Pati. Der ist Tenor mit einer exklusiven Herkunft, er kommt nämlich aus Samoa, das bislang nicht mit der Bereitstellung von Klassikstars aufgefallen ist, aus anderen Genres kennt man die Katinas und einige weitere Künstler. Aber warum sollte ein Tenorgenie denn bitteschön nicht aus Samoa kommen? Jedenfalls betritt dieser Mann aus Ozeanien derzeit alle Bühnen, betört mit einem hinreißenden Timbre, mit einer glänzenden Gesangskultur und wird als Stimme des Jahrhunderts gefeiert. In den kommenden Wochen ist er verstärkt in Deutschland unterwegs: in Massenets „Manon“ an der Hamburgischen Staatsoper sowie in Verdis „Rigoletto“ an der Berliner Lindenoper. Die anfängliche Ethnoarroganz mancher Zeitgenossen – nach dem Motto: Huch, ein Polynesier will Klassik singen? – hat sich in dankbares Staunen verwandelt. Pati macht alles richtig, er ist klug und mitnichten ein Exot.