Sonderkonzerte : Toten Hosen spielen in der Tonhalle

Düsseldorf Die Band will auch neue Lieder bei ihrem Düsseldorfer Akustik-Auftritt vorstellen.

(hols) Die Toten Hosen haben offensichtlich die Düsseldorfer Tonhalle liebgewonnen, denn nun hat die Band ihre nächsten Auftritte an dem Ort angekündigt, der doch zumeist für Interpreten klassischer Musik reserviert ist. Am 13. und 14. Juli spielt die Gruppe zwei Akustik-Konzerte dort, wie sie auf ihrer Homepage angekündigt hat. Der Vorverkauft für beide Termine samt der Probe am Tag zuvor beginnt am 24. Juni im Internet-Ticketshop der Toten Hosen. Jeder Fan kann höchstens zwei Karten erwerben. Die Tickets werden außerdem personalisiert.