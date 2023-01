Lesung im Schumann-Saal Die Thalbachs gehen über Leichen

Drei weiße Kerzen glimmen auf der noch dunklen Bühne. Der Robert-Schumann-Saal ist bis auf den letzten Platz besetzt. Dessen Leiter Eckart Schulze-Neuhoff sagt in seiner Begrüßung: „Hier sind 800 Menschen versammelt. Wir hätten aber doppelt so viele Karten verkaufen können.“ Die hohe Aufmerksamkeit gilt einem Damen-Trio von besonderer Güte. Drei Generationen, drei Schauspielerinnen aus einer Theaterdynastie: Katharina Thalbach, ihre Tochter Anna und ihre Enkelin Nellie haben sich für die Lesung „Das Gruselkabinett“ zusammengetan und sind damit zum ersten Mal in Düsseldorf zu erleben.