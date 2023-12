Die Sopranistin Lavinia Dames Das Singen ein Traum

Bei der Wiederaufnahme von „Der Rosenkavalier“ geben am Freitag, 22. Dezember, drei Sängerinnen ihr Rollendebüt: Liana Aleksanyan als Feldmarschallin, Anna Harvey als Octavian und Lavinia Dames als Sophie. Dames, gebürtig aus Göttingen, gehört seit 2014 zum Ensemble der Deutschen Oper am Rhein. Für Partien schöner junger Frauen mit einem Hauch Koketterie scheint sie wie geschaffen zu sein, darunter waren in Düsseldorf Pamina in der „Zauberflöte“, Susanna in „Le nozze di Figaro“, Servilia in „La clemenza die Tito“.