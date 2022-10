„Lieblingsplatte“-Festival im Zakk : Zurück zum Kultwerk

Phillip Boa And The Voodooclub gastieren ebenfalls in Düsseldorf und spielen am 17. Dezember das Album „Helios“, das 1991 erschien. Foto: Zakk

Düsseldorf Die sechste Ausgabe des Festivals „Lieblingsplatte“ im Zakk steckt wieder voller Überraschungen und wartet mit einem Programm von Peaches bis To Rococo Rot auf.

Von Max Florian Kühlem

„Lieblingsplatte“ ist eins der planungsintensivsten Festivals in der Musiklandschaft. Sein Konzept beruht auf der Einzigartigkeit der Konzerte: Jede eingeladene Band spielt ein komplettes Album aus ihrer Karriere, das mittlerweile Legenden-Status besitzt oder zumindest in irgendeiner Hinsicht sehr einflussreich war. Da die Musikindustrie am liebsten auf standardisierte Abläufe setzt – Bands machen ein neues Album und gehen dann mit selbst gebauten Setlists auf Tour –, lässt sich ahnen, wie viel Überzeugungsarbeit notwendig sein muss, um einmal davon abzuweichen.

Der künstlerische Leiter von „Lieblingsplatte“ im Zakk, Miguel Passarge, hat allerdings schon mehrfach das Unmögliche geschafft: Er hat Bands, die sich bereits aufgelöst hatten, dazu gebracht, sich wieder zusammenzutun: Blumfeld spielten im Zakk in der Ur-Besetzung ihr Album „Ich-Maschine“. Er hat Bands, die sonst wesentlich größere Hallen spielen, dazu gebracht, im Zakk ein Kultwerk aufzuführen, zum Beispiel The Notwist oder Element of Crime. Auch die sechste Ausgabe, die vom 10. bis 17. Dezember über die Bühne geht, steckt wieder voll von solchen Überraschungen.

info Neben den Alben spielen die Bands ein „Best of“ ihrer Karriere Konzerte Alle Konzerte des Festivals Lieblingsplatte finden im Zakk, Fichtenstraße 40, Düsseldorf, statt. Die Bands spielen neben den genannten Alben meistens noch ein „Best of“ aus ihrer gesamten Karriere. Tickets gibt es über die Homepage des Zakk, mehr Infos auf der Seite des Festivals.

www.zakk.de

www.lieblingsplatte-festival.de

Östro 430 Nicht nur in Punk-Kreisen hat die reine Frauen-Band Östro 430 Legenden-Status. Sie gehörten zur zweiten Welle von Düsseldorfer Punkbands, die sich Ende der 1970er-Jahre in der lebendigen Szene um den Ratinger Hof bildeten. Sänger Campino von den Toten Hosen erinnert sich an einen Auftritt von damals: „Sie waren auf eine gute Art selbstsicher und frech und hatten so eine Power, dass es gar keine E-Gitarren brauchte, um die Kids zum Pogen zu bringen. Vier junge Frauen standen auf der Bühne und ballerten einfach los. An diesem Abend sind sie wohl den Fehlfarben aufgefallen, die sie daraufhin einluden, mit ihnen zusammen auf Tournee zu gehen.“ Im Zakk tut sich die Band um Frontfrau Martina Weith am 10. Dezember wieder zusammen, um ihr Debüt „Durch dick und dünn“ aufzuführen, das 1981 auf dem Neusser Label Schallmauer erschienen ist.

To Rococo Rot To Rococo Rot sind eine Berlin-Düsseldorfer Supergroup der Elektronischen Musik, die sich 1995 eigentlich als reines Studioprojekt gründeten. Stefan Schneider, zu dieser Zeit Bassist bei Kreidler, fuhr damals nach Berlin, um mit den Brüdern Ronald und Robert Lippok die Musik zu einer Ausstellung zu produzieren. Das Projekt wuchs zu Albenlänge heran und bald winkte ein Plattenvertrag beim Berliner Label Kitty Yo. Ihr Sound trifft einen Nerv der Zeit, ist einerseits abstrakt und konzeptuell und andererseits doch clubkompatibel. Er wird dem Genre Post-Rock zugeordnet, das Mitte der1990er-Jahre mit Bands wie Tortoise, Mouse On Mars oder Sigur Rós seinen Höhepunkt erreicht. Im Zakk setzen To Rococo Rot, die sich eigentlich vor sechs Jahren aufgelöst haben, am 12. Dezember ihr Opus Magnum „The Amateur View“ wieder zusammen. Dafür haben sie extra alte Tapes digitalisiert.

Der Rapper Toni L bringt am 15. Dezember seine Platte „Der Funkjoker“ mit. Foto: Zakk

Peaches Nachdem bekannt wurde, dass bei Festivals wie Rock am Ring nur zwei Prozent der auftretenden Musiker weiblich sind, wird der Ruf nach Geschlechtergerechtigkeit im Musikbusiness immer lauter. Auch Miguel Passarge sagt: „Das ist ein großes Thema bei uns und mir auch persönlich wichtig.“ Mit Peaches aus Kanada hat er am 13. Dezember einen zweiten, sehr starken, auch provokativen weiblichen Act im Programm. Nachdem sie in die Berliner Electro-Szene eintauchte brachte sie 2002 „The Teaches Of Peaches“ heraus. Das Album ist heute so aktuell ist wie vor zwanzig Jahren als es visionär war. Es geht um das Spiel mit Geschlechterrollen und stößt das Fenster für eine neue feministische Pop-Perspektive auf.

Toni L Keine Lieblingsplatte-Ausgabe ohne HipHop. Dieses Jahr ist der Rapper Toni L dabei und bringt am 15. Dezember seine Platte „Der Funkjoker“ mit. Auf ihr hat der Heidelberger Musiker sein Alter Ego gefunden und führt das Album mit großer Funk-Band und Gästen wie Torch auf. Mit Torch zusammen rappte er Anfang der 1990er-Jahre ein legendäres Album lang als Band namens Advanced Chemistry und stellte einen Gegenentwurf zum „Spaß-Rap“ der Fantastischen Vier dar. Sie stehen für so genannten „Conscious Rap“ und thematisierten in ihren Stücken „Fremd im eigenen Land“ und „Operation § 3“ Themen um die Indentitätsfindung von Menschen mit Migrationsbiografie, die heute aktueller denn je sind.