„Die Schreinerei!“ Der am besten riechende Arbeitsplatz im Schauspielhaus

Was aus der Werkstatt kommt, wandert zumeist in den Malsaal oder in die Plastik, rohes Holz sieht man auf der Bühne nur selten. Das Material lagert in der riesigen Halle nebenan. „Wir haben einen ziemlich großen Vorrat an Hölzern, nur selten muss etwas Spezielles bestellt werden“, sagt Stefan Heinen. „Die Grundkonstruktion besteht meist aus einem Lattenrahmen aus Fichte oder Tanne, darauf kommt dann Sperrholz.“ Was mag er nicht, weil es gar zu knifflig ist? „Ich bin kein Freund von runden Wänden, da muss man sich stark reindenken“, antwortet der gelernte Modellbauschreiber.