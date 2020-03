Ausstellung : Natur als Quelle der Inspiration

Die Schau mit Werken von Judith Maria Kleintjes bleibt für Einzelbesucher geöffnet.

Judith Kleintjes studierte in den 1990er-Jahren an der „Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten“ in Den Haag und machte dort ihren Abschluss. Ab 1997 besuchte sie an der hiesigen Kunstakademie die Klasse von Jannis Kounellis, 2000 wurde sie seine Meisterschülerin. Seitdem pendelt sie zwischen beiden Ländern, unterhält Ateliers in Amsterdam und Düsseldorf. Doch einen erheblichen Teil ihrer Zeit verbringt sie bis heute an wechselnden und immer wieder neuen Orten. Häufig als „Artist in Residence“, wie in der Raketenstation und im Field Institute der Insel Hombroich. Ein Stipendium der Stadt Düsseldorf brachte sie 2014 nach Israel, ein weiteres 2017 ans European Ceramic Work Center in ihrer Heimat.