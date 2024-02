Stimmbildung in Düsseldorf Kann jeder Mensch singen, Frau Wöpking?

Die 1985 in Dortmund geborene Künstlerin ist aber Sängerin und hat einen kostbaren Mezzosopran. Wer ihr bei Youtube zuhört, wenn sie Lieder von Clara Schumann, Heitor Villa-Lobos oder Manuel de Falla bietet, oder wer sie in Konzerten in unserer Region erlebt, der spürt ihre Leidenschaft für das Singen. Kleine Flamme mag sie nicht. Ausdruck ist ihr wichtig. Deshalb ist sie so ungemein überzeugend: Alles kommt bei ihr von innen, aus dem Wissen und Fühlen. Aufgesetzt ist gar nichts.