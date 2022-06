Kultur kämpft um Kundschaft : Wenn Reisebücher plötzlich boomen

Meinung Düsseldorf Theater und Konzerthäuser mühen sich, nach der Pandemie und mitten im russischen Angriffskrieg auf die Ukraine um Besucher. Das gelingt nicht immer. Der einzige Lichtblick – auch für viele Menschen: Bücher übers Reisen.

Manches scheinen die Menschen in den pandemischen Zeiten der Abstandswahrung und notgedrungener exzessiver Häuslichkeit ein bisschen verlernt oder vergessen zu haben. Besuche von Theateraufführungen oder klassischen Konzerten zum Beispiel. Noch gibt es zwar keine verlässlichen Zahlen über mangelnde Auslastung, doch die Klagen landauf, landab mehren sich. Dass auch an renommierten Häusern bisweilen aufwändige Premieren nicht mehr ausverkauft sind, ist mittlerweile keine Seltenheit mehr. Carsten Brosda ist Präsident des Deutschen Bühnenvereins und hat dies nun vorsichtshalber verlauten lassen: „Jetzt geht es darum, das Publikum davon zu überzeugen, in die Häuser und in die Konzerte zurückzukehren“, sagt er. Und als Hamburger Kultursenator weiß er natürlich, worüber er menetekelt. Diese Aufgabe sei keineswegs leichter geworden „durch die neue Gesamtlage in unserer Gesellschaft mit dem russischen Krieg gegen die Ukraine“. Kurzum: Die allermeisten Theater seien noch lange nicht wieder beim Vorkrisenniveau angekommen. Es ist, als ob den Menschen nach der Pandemie und mitten im russischen Angriffskrieg auf die Ukraine die Lust auf Kultur vergangen sei.