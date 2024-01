Was Mode über Gesinnung verrät Die Dresscodes der Rechtsextremisten

„Ihre Sicherheit und Privatsphäre steht bei uns im Vordergrund“, verspricht der Online-Anbieter, und dass der Versand „schnell und diskret“ erfolge. Das Produkt, ein schwarzes T-Shirt für 20,95 Euro, trägt die weiße Aufschrift „CONSDAPLE“. Der Markenname ist an das englische Wort für „Schutzmann“ („Constable“) angelehnt. Trägt man indes das Shirt unter einer geöffneten Jacke, werden nur die mittleren Buchstaben sichtbar: NSDAP. Das Label ist auch in martialisch anmutender Frakturschrift zu haben, darüber eine stark an den Wehrmachtadler erinnernde Figur.