Zum Tod von Claudia Sies Analytikerin des Zwischenmenschlichen

Angetrieben von diesem Wissenwollen, das in der Psychoanalyse schmerzvoll, aber eben auch heilsam sein kann, hat Claudia Sies auch in ihrem privaten Umfeld immer wieder Menschen zusammengebracht. Als großzügige Gastgeberin hat sie die Tradition des Salons gepflegt und für Austausch in der Stadtgesellschaft gesorgt. Geboren 1940 in Prag, wuchs sie in Leipzig auf, ging 1960 in den Westen, studierte in München Medizin und ließ sich zur Psychoanalytikerin ausbilden. 1979 kam sie, inzwischen Mutter zweier Kinder, nach Düsseldorf. Sie arbeitete am Psychoanalytischen Institut und gründete 1996 gemeinsam mit Wolfgang Tress die Akademie für Psychoanalyse und Psychosomatik, die auch die Filmreihe veranstaltet. Sie war in diesem Sinne eine Frau in der Öffentlichkeit, eine, die Diskussionen anregen und mitgestalten wollte. Dazu hat sie viele Kanäle genutzt, hat sich in populären Ratgebern und zahlreichen Interviews um die Vermittlung ihres Wissens bemüht. Und sie hat im Kinosaal immer am letzten Freitag im Monat das Publikum zu „Psychoanalyse und Film“ begrüßt – nie ohne den Hinweis, dass die Debatte mit dem Publikum am Schluss das wichtigste sei – und in gegenseitigem Respekt, ohne Rechthaberei geführt werden möge. Das war nun schon länger nicht mehr möglich, nach langer Krankheit ist Claudia Sies nun gestorben. Ihr Denken, das so viele Ausdrucksformen gefunden hat, wirkt weiter.