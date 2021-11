Klavierkonzert in der Düsseldorfer Tonhalle : Große Klanggewalt mit kleiner Besetzung

Klavierkonzert in der Düsseldorfer Tonhalle

Die beiden Pianisten Igor Levit (rechts) und Markus Becker in der Tonhalle. Foto: S. Diesner/Susanne Diesner

Düsseldorf Bei ihrem Kammerkonzert in der Tonhalle überzeugten die beiden Pianisten Igor Levit und Markus Becker unter anderem mit Stücken von Max Reger und Béla Bartók.

In den Dekaden rund um das Jahr 1900 stand die Musik an Höhe- und Wendepunkten. Der Rahmen des Achttonsystems quoll über vor Modulationen, Chromatik und regelkonformen Dissonanzen. Und der Weg zur Atonalität war spätestens 1909 durch Arnold Schönberg freigesprengt. Max Reger (1873-1916) blieb jedoch der traditionellen Satztechnik und Harmonik treu, kostete sie allerdings zügellos aus.

Regers Komposition „Introduktion, Passacaglia und Fuge“ für zwei Klaviere op. 96 stand am Anfang eines Kammerkonzerts rund um die beiden Pianisten Igor Levit und Markus Becker in der Tonhalle. Eine chromatisch absteigende Melodie bildet das ziemlich spärliche thematische Gerüst für ungeheure Klangmassen, die sich drum herum wälzen. Beide Steinway-Konzertflügel waren für die Aufführung des Werks substanziell voll gefordert. Für die beiden Interpreten war das ein ziemlich kräftiger Brocken, der hohe pianistische Künste einforderte. Levit und Becker zeigten keinerlei Furcht vor dem Ungetüm, sondern ansteckende Freude an seiner Bändigung. Trotz der Massivität des Klaviersatzes kamen seine kontrapunktischen Finessen klar heraus.