Tanz : Sie tanzt gegen Klischees

Die Düsseldorfer Performerin und Choreografin Tümay Kılınçel in einer Szene aus „Dansöz“. Foto: Flavio Karrer

Düsseldorf Die Performerin und Choreografin Tümay Kılınçel zeigt im FFT ihre erste Soloarbeit „Danzös“. Die 36-Jährige, die aus Gerresheim kommt, hat als Jugendliche erste Theatererfahrungen an der Bühne gesammelt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Clemens Victor Henle

Es gibt wenige Tänze, die so mit Klischees überfrachtet sind wie der sogenannte Bauchtanz. Schon die erste Aufführung im Westen sorgte 1893 bei der Weltausstellung in Chicago für einen Skandal. Damals war allein das öffentliche Zeigen eines entblößten Bauches und nackter Füße für große Teile der Gesellschaft ein Tabu. Heute wird der Tanz in Filmen als Ausdruck der verführerischen und „exotischen“ Frau benutzt und ist oft sexuell konnotiert. Dazu kommt, dass es den Bauchtanz gar nicht gibt. Vielmehr sind es zahllose Tanzstile, die im Westen unter diesem Begriff zusammengefasst werden.

Gegen solche Klischees wendet sich die Düsseldorfer Choreografin Tümay Kılınçel in ihrem Stück „Danzös“, das jetzt im FFT gezeigt wird. Sie will den „sogenannten orientalischen Tanz“, wie sie ihn nennt, vom Kolonialismus befreien und ihn feministisch emanzipieren. „Ich beschäftige mich seit fast zehn Jahren mit diesem Tanzstil, das Motiv des orientalischen Tanzes inspiriert mich ungemein“, sagt Kılınçel voller Überzeugung. Auch nach „Danzös“ will sie sich weiter damit beschäftigen.

Info Drei Aufführungen in den kommenden Tagen Termine „Danzös“ steht von Donnerstag bis Samstag, 27. bis 29. Februar, täglich ab 20 Uhr auf dem Spielplan. Aufführungsort ist das FFT Juta, Kasernenstraße 6. Die Spieldauer beträgt ungefähr 60 Minuten. Tickets Der Eintritt kostet

19 Euro, ermäßigt 11 Euro.

Tickets gibt es im Internet unter:

www.fft-duesseldorf.de.

Für ihr Stück hat sie Tanzunterricht genommen und ihre Technik verbessert. Dank eines Stipendiums konnte sie aber auch Recherchereisen nach Kairo und Istanbul, den Zentren des orientalischen Tanzes, machen. „Ich war anderthalb Monate in Istanbul“, sagt die gebürtige Gerresheimerin. Dort begleitete sie eine Tanzgruppe zu ihren Auftritten in Restaurants und bei Hochzeiten, beobachtete, lernte. Und war auch selbst an Silvester auf der Bühne. „In dieser Umgebung war es für mich ein sehr intensives Erlebnis“, sagt Kılınçel. Trotzdem sei es eine Erfahrung, die sie heute nicht missen möchte. „Der kommerzielle Kontext, in dem dieser Tanzstil dort aufgeführt wird, ist ein ganz anderer als hier im Theater“, sagt die 36-Jährige. Nämlich immer noch einer, in dem die Frau als Verführerin auftritt.

Damit will Tümay Kılınçel in „Danzös“ nun Schluss machen. Denn schließlich sei der Tanz eine Selbstermächtigung und der tanzende Körper ein Ort der Emanzipation, findet die Perfomerin. Im Vergleich zu den meisten westlichen Tänzen hat der sogenannte orientalische Tanz keine Geschlechtertrennung. Männer wie Frauen führen die selben Bewegungen aus und tragen sogar die gleichen, oftmals bauchfreien Kostüme.

Zum Tanzen und Performen ist Kılınçel in ihrer Jugend gekommen. Am FFT sammelte sie schon als Teenagerin erste Bühnenerfahrungen mit dem Choreografen Ives Thuwis. Und mit Michael Stieleke hatte sie am Goethe-Gymnasium einen Theater-Lehrer, der Generationen von jungen schauspielbegeisterten Schülerinnen und Schülern geprägt hat. Nach dem Abitur absolvierte Kılınçel den Pilot-Studiengang „Zeitgenössischer Tanz, Kontext, Choreographie“ am hochschulübergreifenden Zentrum Tanz der Universität der Künste Berlin. Dort lernte sie eine Vielzahl an Tanzstilen kennen, übte sich als Performerin und Choreografin. Diesen Weg ging sie konsequent weiter und studierte am Institut für Angewandte Theaterwissenschaften der Uni Gießen „Choreografie und Performance“. Aus dieser post-dramatischen Kaderschmiede sind unter anderem Rimini Protokoll, She She Pop und René Pollesch hervorgegangen.

Das Studium in Gießen hat Tümay Kılınçels Arbeit stark geprägt. Denn in „Danzös“ wird sie nicht nur tanzen, sondern auch viel von ihrer Recherchearbeit erzählen – auf Deutsch, Englisch und Türkisch. „Das Stück hat weniger mit Tanz als mit den Erwartungen der Zuschauer zu tun“, sagt Kılınçel. Dabei will sie ein breites Publikum mitnehmen und keine verkopfte, intellektuelle Performance geben. Dazu gehört in ihrer ersten Soloarbeit auch das Lichtkonzept sowie die Auswahl der Musikstücke. „Zusammen mit dem DJ Leila Moon habe ich viel Musik gehört und dann die Auswahl getroffen“, sagt Kılınçel. Wichtig sei für sie nämlich vor allem, dass die Musik ihr einen Impuls zum Tanzen gebe.