Mitmach-Musiktheater : Mit Subbotnik auf Weltreise

Blick in den „Warteraum“ für Mitreisende der Gruppe Subbotnik Foto: FFT

Düsseldorf Das Musiktheater-Kollektiv lässt Träume von fernen Sehnsuchtsorten auf künstlerische Art wahr werden. Trotzdem: Schlafsack und Koffer nicht vergessen!

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Claudia Hötzendorfer

Reisen, ob in Gedanken oder ganz real, steht im Mittelpunkt der Performance „Alles was fehlt“ von Subbotnik. Das Musik-Theater-Kollektiv ist derzeit Gast des FFT und begeisterte am Donnerstag das Publikum in einem ehemaligen Autohaus an der Erkrather Straße 365.

Einfach losfahren oder in den Flieger steigen, fremde Länder sehen, Abenteuer erleben, vielleicht sogar bis an die eigenen Grenzen zu gehen. All das und noch viel mehr, lässt sich mit dem Begriff des Reisens verbinden. Was aber, wenn es nur ein Traum, eine Sehnsucht bleibt, wie zu Beginn der Corona-Pandemie, als die Grenzen dicht waren? Subbotnik nehmen in ihrer Performance „Alles was fehlt“, Fernweh und Reiselust genauer unter die Lupe.

Das Kollektiv bespielt dabei verschiedene Ebenen und Räume in dem ehemaligen Autohaus. Mitreisende werden gebeten, Schlafsack und Gepäck mitzubringen. „Alles was fehlt“ ist Mitmach-Theater. Wer dazu nicht bereit ist, wird wenig Freude an den rund zwei Stunden haben, in denen Subbotnik so manche Überraschung bereithalten, vom Erlebnisparcours bis zum Live-Hörspiel.

Die Gruppe ist nicht zum ersten Mal Gast des FFT. „Alles was fehlt“ ist gewissermaßen „Work in Progress“, entwickelt sich mit jeder Episode. Weitere Musiker stießen seit dem letzten Besuch in Düsseldorf zum Kollektiv. Der Ablauf wurde um neue Stationen ergänzt. So bleibt es spannend und abwechslungsreich, auch wenn man die Performance mehrfach besucht.

Am Donnerstag gehörten acht Teilnehmer zur Reisegruppe. Manche hatten einen alten Schlafsack aus vergangenen Camperzeiten von seinem Schattendasein im Keller befreit, der ihnen später noch gute Dienste leistete. Andere kamen mit Rollköfferchen, Reisetasche, Rucksack oder leichtem Gepäck. Man wusste ja nicht, was passieren würde. Gut, wenn man auf alle Eventualitäten eingestellt war.